الكشف عن أخر تطورات التحقيق بقضية 'انتحار' مدير شركة دايو

2020/10/19 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن النائب الاول لمحافظ البصرة، محمد التميمي، الاثنين، عن آخر التطورات بشأن قضية انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو "جول هو بارك" ومطالب عائلته.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، إن "الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ اسعد العيداني التقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعائلة جول هو بارك، مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ومحاميهم".

واضاف، ان "العائلة اطلعت على آخر التحقيقات وسيرها، واستمعت الحكومة المحلية لمطالبهم التي تلخصت بضرورة ان تكون تلك التحقيقات شفافة وعادلة وغير خاضعة لأي ظروف خارجية".

واوضح التميمي، أن "العائلة طلبت زيارة مقر الشركة التي شهدت حادثة انتحار المدير الكوري، ووجه المحافظ بذلك على الفور، حيث انتقلت العائلة واطلعت على المكان والظروف المحيطة".

وكان مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، "بارك شل هو"، قد وجد الأسبوع الماضي، منتحرا شنقا، في مقر الشركة وشكلت وزارة الداخلية العراقية على إثرها لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة.

وعلى خلفية الحادثة، وجهت رئاسة البرلمان، ، طلبا عاجلا إلى الحكومة العراقية لإجراء تحقيق عاجل.

ا.ح

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