رئيس هيئة الحشد الشعبي : حرق مقر الديمقراطي ببغداد عمل اجرامي

2020/10/19 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ما سماها “جهات مخالفة خارجة عن القانون” باستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، في وقت ابدى رفضه الشديد الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة بغداد.



وقال الفياض في تصريحات للتلفزيون الحكومي العراقي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن “الحشد هيئة رسمية ضمن مؤسسات الدولة”، مضيفا أن […]

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