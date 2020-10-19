2020/10/19 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 410 نقاط مع شكوك بشأن حزمة التحفيز.

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