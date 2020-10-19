مد جدار حدودي مع تركيا.. اليونان تضع اللمسات الأخيرة

2020/10/19 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة اليونانية إنها انتهت من خطط لتوسيع جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من أن المهاجرين قد يحاولون العبور الجماعي إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

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