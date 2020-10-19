إحباط محاولة اغتيال قائد عسكري رفيع في الشرطة الإتحادية

2020/10/19 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت قوة أمنية، محاولة اغتيال قائد عسكري رفيع على طريق تكريت – كركوك.

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