الكاظمي يتوجه إلى المانيا

2020/10/20 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين ضمن جولته الأوربية بعد إتمام زيارته إلى فرنسا.

وكتب المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، إنها "24 ساعة مثمرة في باريس، التقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعات عدة مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاء مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية".

وأضاف، أن "الكاظمي الآن في الطريق إلى برلين".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل أمس الأحد، إلى باريس في مستهل جولته الأوربية.

ا.ح

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