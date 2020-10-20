كورونا والنفط.. تقرير يتنبأ بمسار اقتصادات الشرق الأوسط بنهاية 2020

2020/10/20 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك الدولي، الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط أثرا على جميع جوانب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2 في المئة عام 2020.

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