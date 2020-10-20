فيديو: احتفال جنود الاتحادية بعد فشل هجوم داعشي استهدف قائد الفرقة الخامسة

2020/10/20 | 00:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت مشاهد فيديو حصل عليها "ناس" جانباً من أهازيج جنود قوات الشرطة الإتحادية بعد إحباط هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش قبل ساعات.



وترابط قوات الشرطة الإتحادية في شريط يمتد بين 3 محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث تشهد بعض تلك المناطق نشاطاً متزايداً لعناصر التنظيم.

وتواردت أنباء خلال الساعات الماضية عن نجاة قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية من هجوم شنه عناصر التنظيم على ناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، فيما قال مصدر ميداني، إن عنصراً في تنظيم داعش، قُتل بعد أن انفجرت عبوة كان ينصبها لاستهداف رتل يقل قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر المطوري.

وحصل "ناس" على مشاهد –يعتذر عن نشرها- تُظهر مقتل عنصر قال جنود قريبون إنه من بين القوة التي نفذت الهجوم الفاشل.

كما أظهرت مشاهد أخرى جنوداً يهزجون احتفالاً بفشل الهجوم.

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