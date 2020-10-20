أسد طليق في مدينة عراقية

2020/10/20 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير ناحية بازيان في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق، انه خلال اليومين الماضيين شاهد مواطن يعمل على تربية الحيوانات أسداً في قرية بحدود الناحية.

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