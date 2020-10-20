صندوق النقد ينتخب محمود محيي الدين مديراً تنفيذيا وممثلاً لمصر والدول العربية

2020/10/20 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال مجلس الوزراء المصري، إنه تم انتخاب المرشح المصري محمود محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي و عضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر و مجموعة الدول العربية.وأوضح بيان الحكومة المصرية - نشرته عبر صفحتها الرسمية على …

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