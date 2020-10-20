ماكرون يؤكد وقوف فرنسا إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب

2020/10/20 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب.وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "فرنسا تستمر في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة …

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