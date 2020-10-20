الكاظمي يصل المانيا

2020/10/20 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

ان الاخير وصل الى المانيا.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه ان "رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي، وصل قبل قليل الى

المانيا قادما من فرنسا ضمن جولته

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