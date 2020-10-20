البياتي: الدوائر الانتخابية ستجبر الاحزاب على التحالف فيما بينها من اجل حصد الاصوات

2020/10/20 | 00:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الدوائر المتعددة التي يجري العمل على حسم امرها، ستجبر الكتل السياسية على التحالف فيما بينها من اجل حصد اكبر عدد ممكن من الاصوات خلال الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان بعض الشخصيات بدات بمجاملة بعض الاطراف بهدف الحصول على سدة الحكم مرة اخرى.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاكراد ابرز اللاعبين في الانتخابات المقبلة، وهناك صفقات سياسية تحاك من تحت الطاولة والعمل وفق مبدأ (فيد واستفيد)، حيث تسعى بعض الاطراف لتحقيق رغبات مكونات معينة من اجل السيطرة على مقاليد الحكم بشكل دائم لمدة 4 سنوات”.

واضاف ان “الدوائر الانتخابية ستجعل من الاحزاب تتحالف فيما بينها وخاصة ممن لديه جمهور في محافظة دون اخرى، حيث تسعى جميع الاطراف للحصول على اكبر قدر ممكن من الاصوات خلال الانتخابات المبكرة”.

وبين ان “عدم قناعة الشعب العراقي بالحكومة الحالية والازمة المالية التي خلقتها، ستجعل من النتائج عكسية في الانتخابات المقبلة، وقد تكون نسبة المشاركة فيها لا تتجاوز الـ 10 بالمئة، وهو ماقد يقود الى انتفاضة شعبية كبيرة جراء الاخفاقات المتكررة للحكومات المتعاقبة”.



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