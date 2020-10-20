بعد زلزال بقوة 7.4 درجات.. تحذير من تسونامي في ألاسكا

2020/10/20 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزر ألوتيان غربي ألاسكا، حسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين.

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