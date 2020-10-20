2020/10/20 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من موقع تسونامي بعد تسجيل زلزال قوته 7.4 درجة بجزر ألوتيان التابعة لولاية آلاسكا الأمريكية..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف في ولاية أمريكية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف في ولاية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).