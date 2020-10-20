تحذير من تسونامي في آلاسكا بعد تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة

2020/10/20 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

ضرب زلزال قوته 7.5 على مقياس ريختر جزر تابعة لولاية آلاسكا الأمريكية.

وأطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من موقع تسونامي بعد تسجيل الزلزال بجزر ألوتيان التابعة لولاية آلاسكا.

وقالت الهيأة في بيان إنه تم "تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في تمام الساعة 20.54، على بعد 94 كيلومترا جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا".

وقال مركز التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إن "الزلزال أدى لإطلاق تحذير من حدوث تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، ذات الكثافة السكانية المنخفضة".

المصدر: سبوتنيك

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