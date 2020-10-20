2020/10/20 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / منى شعلان/ طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “ودعت روحي”، باللهجة الخليجية، عبر قناة تركي آل الشيخ الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ، وتقترب الأغنية من 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.



وتعاون ماجد المهندس خلال تلك الأغنية مع رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، في […]

التدوينة فيديو..



بعد ساعات من طرحها..



“ودعت روحي” لـ ماجد المهندس تقترب من 200 ألف مشاهدة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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