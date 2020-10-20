آثار جائحة ” كورونا ” على كبار السن و اعراض غير نمطية

2020/10/20 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا حتى بدأت منظمة الصحة العالمية بالتحذير بأن أكثر الاشخاص عرضةً للاصابة بفيروس كورونا هم كبار السن وذلك بسبب تقدمهم بالعمر.



المشكلة الاساسية لدى كبار السن عند الاصابة بفيروس كورونا هي بالمقام الاول مناعتهم، أذ ان اغلب كبار السن يمكلون مناعة ضعيفة جداً لا تقوى على التصدي لهكذا […]

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