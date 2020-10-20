الشرطة الاتحادية تقتل ارهابي حاول زرع عبوة ناسفة في كركوك

2020/10/20 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن قتل ارهابي حاول زرع عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية تمكنت من قتل احد الارهابيين اثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين محافظة كركوك وصلاح الدين قرب قرية المهدية ضمن ناحية الرشاد".

واضافت ان "العملية تمت خلال محاولة الارهابي استهداف رتل قائد الفرقة خلال تفقده للقطعات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة"، مبينة انه" على الفور تم محاصرة الإرهابي الا انه حاول تفجير نفسه على القوة المنفذة للواجب مما ادى الى قتله".





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