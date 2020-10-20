عودة الى موضوعنا السابق - صلاح بدرالدين

2020/10/20 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الغريب أن بعض المعروفين بالللعب على أكثر من حبل مثل صاحب – منصة موسكو – يستمر بالخداع والتضليل فمن جهة كان ومازال جزء من نظام الاستبداد الاسدي الذي حل بموسكو من خلال ترتيب مدروس ويدعي في بعض المناسبات أنه من المعارضة وعندما تقتضي حاجته يصبح – شيوعيا – ويعمل لدى الطغمة المافيوية المحتلة لبلادنا والحاكمة في موسكو على أساس أن الطغمة مازالت ( سوفييتية )!!؟؟ نعم بهؤلاء وأمثالهم ابتلى الشعب السوري .

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