أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التام

2020/10/20 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التامّ لاحتواء جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلن الاثنين رئيس الوزراء، مايكل مارتن، الذي أصدر قراراً "بملازمة البيت" على مستوى البلاد لا يشمل المدارس.

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