2020/10/20 | 01:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … هي حبوب القهوة الخام التي لم تدخل عمليات التحميص او اجراء اي تغييرات عليها، وعادةً ما تؤدي عملية تحميص القهوة الخضراء الى فقدانها العديد من عناصرها الغذائية.



تتميز عن القهوة المحمصة بالعناصر الغذائية الكثيرة للجسم وهو ما تفقده اثناء عملية التحميص، كما تحتوي على تركيز حمض الكلوروجينيك بشكل عالي وهو ما يعتبر مفقوداً […]

التدوينة القهوة الخضراء … تعرف على 4 من فوائدها السحرية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القهوة الخضراء … تعرف على 4 من فوائدها السحرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القهوة الخضراء … تعرف على 4 من فوائدها السحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).