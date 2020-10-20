الطفيلي يكشف تفاصيل الهجوم الذي استشهد به أبن شقيقه

2020/10/20 | 01:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الحكمة سالم طحيمر الطفيلي، عن تعرضه لمحاولة اغتيال في هجوم "استشهد" فيه ابن شقيقه.

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