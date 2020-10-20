البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/20 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 15383 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15383، ليصل العدد الإجمالي إلى 5250727 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 271 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 154176 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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