2020/10/20 | 01:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … حمية الصيام المتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيسي على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم أو لأيام معينة في الأسبوع، ولها عدة أشكال وأساليب، وعادة ما يتم اللجوء الى هذا النوع من الحمية لخسارة الوزن بشكل اسرع او المحافظة على وزن ثابت.



كما أظهرت العديد من الدراسات الطبية فوائد الصيام بمفهومه […]

التدوينة فوائد حمية الصيام المتقطع ..



طريقك لخسارة الوزن ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد حمية الصيام المتقطع .. طريقك لخسارة الوزن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد حمية الصيام المتقطع .. طريقك لخسارة الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).