العراق ومصر يبحثان تبادل الخبرات بشأن الانهر الدولية المشتركة

2020/10/20 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مع نظيره المصري تبادل الخبرات حول موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والوفد المرافق له زار مقر وزارة الموارد المائية والري المصرية وعقد خلال الزيارة اجتماع مع نظيره المصري بحضور اعضاء الوفد العراقي وعدد من الخبراء والفنيين في وزارة الموارد المائية والري المصري.

واضافت، ان الجانبين تباحثا مجالات التعاون وتبادل الخبرات حول موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة لكون الوضع المائي لمصر مشابه للوضع المائي في العراق وتبادل الخبرات حول اساليب الري الحديثة ورصد التصاريف للمياه السطحية والجوفية.

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