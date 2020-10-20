2020/10/20 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين، إن شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، "سيفتح الباب" أمام بلاده "لتخفيف ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدوك يأمل في "تخفيف" ديون السودان بعد شطبه من "لائحة الإرهاب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمدوك يأمل في "تخفيف" ديون السودان بعد شطبه من "لائحة الإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).