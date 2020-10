لجنة كرة الصالات والشاطئية بالهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تحدد مواعيد اختبارات حكام الدرجة الأولى

2020/10/20 | 02:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ لجنة كرة الصالات والشاطئية عن موعد اختبارات حكام الدرجة الأولى، تحضيرا لمنافسات الموسم 2020 -2021، المزمع انطلاقه في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.وقالَ رئيس قسم الحكام في اللجنة، حسام محمود: ان اللجنة حددت جدولا زمنيا لاختبارات حكام الدرجة الأولى التي ستقام على مدار يومين في بغداد، وعلى مضمار ملعب وزارة الشباب

