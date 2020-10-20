بعد حظر مقالات بشأن بايدن.. الكونغرس ينوي استدعاء رؤساء فيسبوك وتويتر

2020/10/20 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي في بيان إنها ستجري تصويتًا على إرسال مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لتويتر وفيسبوك في 22 أكتوبر.

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