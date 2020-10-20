مباراة أرسنال في الدوري الأوروبي مُهددة بالتأجيل بسبب كورونا

2020/10/20 | 02:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أصبحت مباراة أرسنال الافتتاحية في مشوار الدوري الأوروبي أمام رابيد فيينا النمساوي مهددة بالتأجيل بسبب ظهور حالات كورونا.

وأعلن رابيد فيينا خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي الفريق أثناء إجراء الفحوصات اللازمة.

ودخل بالفعل اللاعب المصاب في حجر صحي بحسب ما أعلن النادي النمساوي مع متابعة حالته يوميًا، إضافة إلى إجراء مسحات جديدة لباقي لاعبي الفريق.

وأكد النادي بأن المسحات التي أُجريت للاعبين والطاقم الفني جاءت سلبية حتى الآن، لكن النادي سيجري مسحتين إضافيتين بحسب ما هو منصوص عليه في البروتوكول الطبي.

وفي حال جاءت المسحات السلبية ستقام المباراة في موعدها الطبيعي، أما في حال ظهرت إصابات جديدة بين صفوف رابيد فيينا قد يتم تأجيل المباراة.

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