تسلا تبدأ تصدير سياراتها من مصانع الصين إلى أوروبا

2020/10/20 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تسلا الاثنين إنها ستبدأ في تصدير سيارات موديل 3 صينية الصنع إلى أكثر من 10 دول أوروبية هذا الشهر، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات صناعة السيارات التي تستخدم الصين كمركز لتصدير السيارات الكهربائية.

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