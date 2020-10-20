الكاظمي من باريس: حملة مواجهة الفساد الإداري بدأت تؤتي ثمارها

2020/10/20 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة، وسعيه لإدامة الزخم في تطوير الانتقالة الحقيقية في الاقتصاد، مثلما هو حريص على توفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار ومعالجة ما يواجهه من معوّقات، مبينا أن العراق شرع بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها.

وأوضح الكاظمي، خلال استقباله عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية على هامش جولته الأوروبية الحالية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس، «مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط»، مبينا «عزم الحكومة على تحويل هذه التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية».

وأوضح تفاصيل الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، والتجاوب الذي لاقته، وما تضمنته من إصلاحات اقتصادية وإدارية، فضلاً عن اشتمالها على تقليل النفقات الحكومية.

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