وزير الصحة: آليات وقائية يجب اتخاذها في المدارس والجامعات

2020/10/20 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن وجود تنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بخصوص بدء العام الدراسي وقرب اتخاذ قرار بهذا الشأن، بينما اشار الى ان العراق مازال في الموجة الاولى من فايروس كوورونا.

وقال الوزير لـ”الصباح”،: ان “هناك لجنة مختصة شكلت من وزارتي التربية والتعليم العالي للنظر في الآليات الممكن توفرها حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب بشأن بدء العام الدراسي الجديد”، مبينا ان “وزارة الصحة قدمت الآليات والتعليمات المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن”.

وبشان الحديث عن موجة ثانية من الفايروس، اوضح التميمي ان “العراق مازال في الموجة الاولى، من نسب الاصابات اليومية المتقاربة منذ أشهر، بينما ارتفعت نسب الشفاء وفي حال التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية يمكن فرض سيطرة اكبر على منع انتشار الفايروس وتقليل عدد المصابين”.

واشار الى ان «العراق من اول الدول التي حجزت كميات من اللقاح وبنسبة 20% لسكان البلاد في حال اقراره من قبل منظمة العالمية، لاسيما ان وزارة الصحة اكملت جميع الترتيبات مع الاتحاد الدولي الذي يضم كبرى شركات الادوية العالمية لتصنيع لقاح كوفيد- 19».

وأكد التميمي استكمال المتطلبات اللازمة لإنشاء اربعة معامل اوكسجين سائل و20 معمل اوكسجين غازي خلال الفترة المقبلة.

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