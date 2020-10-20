مسبار سيلمس كويكبا لثوان معدودة.. ما السبب؟

2020/10/20 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسبار سيلمس كويكبا لثوان معدودة

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