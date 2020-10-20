أسرار تكشف لأول مرة منذ أكثر من 4500 عام.. نيتفليكس تدخل مقبرة سقارة الفرعونية

2020/10/20 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد منصة نتفليكس للأفلام لعرض وثائقي عن "مقبرة سقارة" الأربعاء المقبل المصادف لـ28 أكتوبر.

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