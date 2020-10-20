اتهمت لجنة المناظرات بـ

2020/10/20 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على "زر كتم الصوت" الذي أعلنت عنه لجنة المناظرات الرئاسية وقالت إنه سيتم استخدامه في مناظرة، ترامب، المقبلة مع منافسه، جو بايدن

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