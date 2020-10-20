بعد استهداف الألعاب الأولمبية.. اليابان تعلق على الهجمات الإلكترونية

2020/10/20 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية الثلاثاء إنه لا يمكن التغاضي عن الهجمات الإلكترونية الخبيثة وإن البلاد ستواصل إجراءات مكافحة الهجمات الإلكترونية للتأكد من نجاح أولمبياد طوكيو.

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