وصفات طبيعية وسريعة لعلاج الإمساك الحاد

2020/10/20 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعتبر الإمساك مشكلة شائعة بين الأفراد، كما أنه من الحالات المرضية التي يمكن أن تصيب الجهاز الهضمي وقد تسبب في بعض الأحيان الألم.



تتعدد أسباب الإمساك مثل نقص الماء في الجسم، أو اتباع نظام غذائي يفتقر للألياف والأطعمة الصحية، وزيادة تناول منتجات الألبان، والإجهاد، وقلة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية، الحمل أيضاً قد […]

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