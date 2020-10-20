تاثيرات جانبية خطيرة لتناول الإيبروفين بشكل مفرط

2020/10/20 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أصبح الإيبوبروفين متاحًا لأول مرة بدون وصفة طبية في عام 1984، وقد اكتسب شهرة باعتباره شبيه الأسبرين الأكثر أماناً.



ومع ذلك، مثل معظم الأدوية، يمكن أن يكون للإيبوبروفين آثار جانبية.



فيما يلي مجموعة من الآثار التي يتركها الإيبروفين على الجسم إذا تم تناوله بشكل مفرط، وفقما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني: تقليل […]

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