2020/10/20 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الفاكهة كبديل صحي لوجبة الإفطار التي قد تحتوي على دهون ضارة أو سعرات حرارية زائدة، إلا أن خبراء التغذية أفادوا بأن ليس كل أنواع الفاكهة يمكن تناولها على معدة فارغة صباحا.



ونصحت خبيرة التغذية الأمريكية، داريل جيوفر، بعدم تناول الموز في الصباح على معدة فارغة، فإن كان ولا […]

التدوينة فاكهة يمنع تناولها على معدة فارغة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاكهة يمنع تناولها على معدة فارغة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاكهة يمنع تناولها على معدة فارغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).