فوائد عظيمة لتناول الزيتون الأسود

2020/10/20 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعد الزيتون الأسود من أكثر الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، والتي يجب إدراجها في نظامك الغذائي اليومي، فهو ليس مجرد نوع مخلل، بل الزيتون الاسود صحي ويحتوي على نسبة من الأحماض الصحية غير المشبعة مثل أوميجا 3.



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