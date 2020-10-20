مدرب ليفربول: سانتظر فيرجيل مثل زوجة تتنظر خروج زوجها من السجن بفارغ الصبر

2020/10/20 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه سينتظر عودة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك إلى الملاعب بفارغ الصبر، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

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