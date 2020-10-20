جريمة تهز العراق: أم ترمي بطفليها في نهر دجلة

2020/10/20 | 07:29 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يحبس الأنفاس، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة ارتكبتها عراقية عندما أقدمت على رمي طفليها في نهر دجلة من فوق أحد الجسور وسط العاصمة بغداد.وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث على جسر الأئمة في منطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".

ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر قبل أن ترمي بهما في النهر واحداً تلو الآخر.



وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقها.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية، الإثنين، إن الشرطة النهرية عثرت على جثتي الطفلين بعد يوم من البحث عنهما، فيما اعتقلت القوات الأمنية الأم.

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وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، قالت الأم في إفادتها إنها "مطلقة منذ منذ ثلاثة أشهر وأخذت الطفلين من والدهما بذريعة زيارة الإمام موسى الكاظم"، وأضافت أن "الأب كسب حق الحضانة، ولم أكن قادرة على رؤيتهما إلا بمواعيد محددة، لذا رميتهما في النهر ليشعر بما أشعر به".

وسأل ناشطون عن العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات، فيما طالب البعض الأخر بتعديل قانون الحضانة.

وجسر الأئمة يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، المتاخمتين لنهر دجلة، ومزود بكاميرات مراقبة ساعدت الشرطة في التعرف على المرأة والقبض عليها.

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