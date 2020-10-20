هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة يواصل تصدر تويتر عربياً

2020/10/20 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة؛ بعد قيام سيدة في دولة العراق بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي “‏خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحَن ‎#جريمة_نهر_دجله” و “‏‎#جريمة_نهر_دجله مرعب ان يكون مصدر الأمان في هذا […]

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