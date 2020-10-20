هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة يواصل تصدر تويتر عربياً

المستقلة /- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة؛ بعد قيام سيدة في دولة العراق بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي “خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحَن #جريمة_نهر_دجله” و “#جريمة_نهر_دجله مرعب ان يكون مصدر الأمان في هذا […]
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