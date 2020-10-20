الصحة العالمية تعلق على وإيقاف إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد،

2020/10/20 | 07:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء على تعليق وإيقاف إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تعمل شركة “جونسون” الأمريكية على إنتاجه.وقال متحدث باسم المنظمة في تصريح صحفي، إن “السلامة هي القضية الرئيسة في التجارب السريرية للقاحات، عندما يصاب أحد المشاركين في التجارب بمرض غير مبرر، من المحتمل أن يكون مرتبطًا […]

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