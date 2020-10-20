2020/10/20 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اكتشف خبراء علم الآثار قطعة أثرية مذهلة تشبه الطاولة ومنقوشة بالكلمات اليونانية يعتقد أنها تعود إلى ما قبل التاريخ وتحديدًا في فترة ما بعد حكم الإسكندر الأكبر في منطقة دهوك العراقية، وهي عبارة عن قطعة حجرية قديمة.



وقد أرّخ الخبراء أن هذه القطعة الأسطوانية الحجرية الخشنة ، التي تحتوي على نقش باللغة اليونانية […]

التدوينة اكتشاف قطعة اثرية مذهلة عمرها اكثر من 2000 عام في دهوك ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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