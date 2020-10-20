النقل تشرع بالعمل بالتكسي النهري الشهر المقبل.. وتحسم مع محافظ البصرة «اراضي الموانئ» وإدراج البنى التحتية

2020/10/20 | 07:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياكدت وزارة النقل، أمس الاثنين، بدء العمل بالتكسي النهري الشهر المقبل.وذكر بيان للوزارة انه «بتوجيه مباشر من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وابتداءً من الشهر القادم ستقوم الشركة العامة للنقل البحري قسم النقل النهري بالعمل الفعلي بالتكسي النهري».كما اعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق حسم ملف اراضي شط البصرة التابعة للموانئ واحالته لمكتب التصاميم العمرانيةوبين مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوس: استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتنسيق العمل لحل مشكلة الاراضي مع الدوائر المعنية وتوزيعها على الموظفين المستحقين تم اللقاء بالسيد محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيداني لبحث ملف اراضي شط البصرة التابعة لشركة الموانئ.واكد الفرطوسي: إن السيد المحافظ اوعز الى مدراء بلديات وبلدية البصرة بحسم ملف أراضي شط البصرة بكافة تفاصيله خلال الاشهر القليلة المقبلة، مبيناً ان الموانئ وخلال الاشهر الماضية عملت على ايجاد الحلول القانونية مع الجهات ذات العلاقة لحسم ملف الاراضي.و أشار الفرطوسي: تكفل المحافظ بأدراج البنى التحتية والخدمات لموقع شط البصرة ضمن ميزانية المحافظة للسنة القادمة ، موضحاً ان الموقع سيكون مصمم وفق احدث التصاميم العمرانية كونه يتمتع بموقع مميز في المحافظة.جدير بالذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق عملت على توفير اراضي سكنية لملاكاتها لحل ازمة السكن التي يعاني منها موظفوا الشركة.إلى ذلك، عقدت وزارة النقل / الشركة العامة لسكك حديد العراق ، اليوم الاحد ، اجتماعاً موسعاً ، لاعضاء فريق البنك الدولي في مقر الشركة ترأسه مدير عام السكك الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني ، لمناقشة اعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الغربية والشمالية. وقال الحسيني : تأكيداً لتوصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ، عقدت الشركة اجتماعاً موسعاً بحثت خلاله الاعمال والمشاريع التي سيتم تنفيذها قريباً من خلال اتفاقية التعاون للقرض الطارئ للبنك الدولي استناداً للدراسة التي قدمتها شركة السكك ، باعادة الجسور وخطوط السكك والبنى التحتية للمناطق الغربية والشمالية المتضررة بفعل الاعمال الارهابية الداعشية ، والتي تم تحريرها من قبل القوات الامنية البطلة .وبين مدير عام السكك: يأتي ذلك في اطار القرض الطارئ الذي يقدمه البنك الدولي لتطوير وبناء خطوط وجسور السكك والابنية لاعادتها الى سابق عهدها خدمةً لاهالي تلك المحافظات .

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