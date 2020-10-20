2020/10/20 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعاني العديد من محبي السيارات خصوصا من يعتادون السفر ليلا من ضعف إضاءة السيارة وقد يتطور ضعف الإضاءة أحيانًا إلى حد توقف السيارة لأن ضعف الإضاءة دليل علي ضعف الكهرباء المغذية للمحرك و للسيارة ككل ففي هذا السياق نعرض عليكم أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة وكيفية إصلاحها.



أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة وكيفية […]

التدوينة كيفية إصلاح ضعف إضاءة مصابيح السيارة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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