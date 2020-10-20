2020/10/20 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-تصدر فيديو ردة فعل من الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” محرك البحث غوغل صباح الثلاثاء، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يقوم بتحريك أصابعه ثم يده فيما بدى أنه نوع من الاستجابة.



🔴 فيديو الأمير النائمبعد 15 عاما قضاها في غيبوبة … الأمير النائم الوليد بن خالد […]

التدوينة ردة فعل جديدة..



الأمير النائم يتصدر البحث بـ جوجل السعودية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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