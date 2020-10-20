كيم كارادشيان.. هل تستمر في التألق بعد بلوغ الأربعين؟

2020/10/20 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارادشيان، بعيدها ميلادها الأربعين، وهي ما تزال قادرة على إثارة الجدل وسرقة أضواء الكاميرات.

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